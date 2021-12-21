Страшный инцидент произошел в Австралии. Так, по непонятным причинам, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, надувной замок, установленный специально для детского праздника в Девенпорте, на северном побережье штата Тасмания, подняло порывом ветра. В результате с высоты 10 метров упали девять учеников. Стало известно, что в больнице скончалась шестая жертва падения - 11-летний Чейс Гаррисон, передает CTV News Barrie.
В воскресенье, 19 декабря, в больнице ему отключили систему искусственной поддержки жизни.
Двое детей и дальше остаются в госпитале в критическом состоянии.
Еще один мальчик выписан из больницы в пятницу.
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Полиция ранее обнародовала имена и фото пяти других жертв с разрешения их семей. Это 11-летний Эддисон Стюарт и 12-летние Джалайла Джейн-Мари Джонс, Джай Шихан, Питер Додт и Зейн Меллор.
Инцидент потряс Австралию. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что это «просто невероятно душераздирающе». На место трагедии люди несут мягкие игрушки, открытки и цветы.
Пользователи Сети активно обсуждают произошедшее:
"Разве эта штука не была привязана?"
"Так грустно"
"Пушки не убивают людей, надувные замки убивают"
"Это ужасно. Я думаю, надувной замок не был должным образом привязан"
"Боже, бедные дети и их семьи!"
"Надувные замки официально убили больше детей, чем "Омикрон"
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