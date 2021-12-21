Несколько десятков детей, учителя и родители собрались, чтобы отпраздновать начало каникул, однако веселье завершилось горем.

Страшный инцидент произошел в Австралии. Так, по непонятным причинам, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, надувной замок, установленный специально для детского праздника в Девенпорте, на северном побережье штата Тасмания, подняло порывом ветра. В результате с высоты 10 метров упали девять учеников. Стало известно, что в больнице скончалась шестая жертва падения - 11-летний Чейс Гаррисон, передает CTV News Barrie.

В воскресенье, 19 декабря, в больнице ему отключили систему искусственной поддержки жизни.

Двое детей и дальше остаются в госпитале в критическом состоянии.

Еще один мальчик выписан из больницы в пятницу.

Полиция ранее обнародовала имена и фото пяти других жертв с разрешения их семей. Это 11-летний Эддисон Стюарт и 12-летние Джалайла Джейн-Мари Джонс, Джай Шихан, Питер Додт и Зейн Меллор.

Australia bouncy castle tragedy claims sixth child after 11-year-old boy dies in hospital - WXII The Triad https://t.co/T8MMuPXOp7 pic.twitter.com/9PXlfhZY8K — Noah Ross (@drnoahross) December 21, 2021

Инцидент потряс Австралию. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что это «просто невероятно душераздирающе». На место трагедии люди несут мягкие игрушки, открытки и цветы.

Пользователи Сети активно обсуждают произошедшее:

"Разве эта штука не была привязана?"

"Так грустно"

"Пушки не убивают людей, надувные замки убивают"

"Это ужасно. Я думаю, надувной замок не был должным образом привязан"

"Боже, бедные дети и их семьи!"

"Надувные замки официально убили больше детей, чем "Омикрон"

A bouncy castle has killed 6X more children in Australia than Covid has: https://t.co/6P4Z85fzcs — Dr. President-Elect Kenny Powers (@vKennyPowers) December 20, 2021

Напомним, несчастье произошло с мужчиной возле станции метро в Киеве: "посреди тротуара..."