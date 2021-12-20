Револьвер, из которого был произведен выстрел, был в руках 63-летнего Болдуина. Актер отрицает свою причастность к гибели Галины, истекшей кровью по пути в больницу. Отец украинки Анатолий Андросович прервал молчание и сделал заявление по поводу виновника трагедии, пишет The Sun.
Так, 61-летний Андросович, бывший капитан подводной лодки, полагает, что Болдуин должен нести «частичную ответственность» за то, что произошло с его дочерью. Он не понимает, почему актер утверждает, что не нажимал на курок.
"Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери, - заявил отец Хатчинс, - Револьвер – это такой пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил".
Также мужчина задается вопросом, почему актеру понадобилось стрелять во время репетиции.
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По словам отца Хатчинс, ее девятилетний сын тяжело переживает гибель матери, как впрочем и все ее близкие: «Андрос медленно возвращается к жизни, но это большой удар для всех нас».
Отметим, трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико. Хатчинс эмигрировала в США 15 лет назад, где успешно строила карьеру оператора-постановщика. Пуля, пронзившая Галину в живот, также ранила в плечо режиссера "Ржавчины" Джоэла Соузу.
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