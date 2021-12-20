Роковой выстрел во время съемок голливудского вестерна "Ржавчина", с Алеком Боддуином в главной роли, оборвал жизнь 42-летней кинооператора родом из Украины Галины Хатчинс.

Револьвер, из которого был произведен выстрел, был в руках 63-летнего Болдуина. Актер отрицает свою причастность к гибели Галины, истекшей кровью по пути в больницу. Отец украинки Анатолий Андросович прервал молчание и сделал заявление по поводу виновника трагедии, пишет The Sun.

Так, 61-летний Андросович, бывший капитан подводной лодки, полагает, что Болдуин должен нести «частичную ответственность» за то, что произошло с его дочерью. Он не понимает, почему актер утверждает, что не нажимал на курок.

"Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери, - заявил отец Хатчинс, - Револьвер – это такой пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил".

Также мужчина задается вопросом, почему актеру понадобилось стрелять во время репетиции.

Последнее фото с Хатчинс на съемочной площадке перед трагедией

По словам отца Хатчинс, ее девятилетний сын тяжело переживает гибель матери, как впрочем и все ее близкие: «Андрос медленно возвращается к жизни, но это большой удар для всех нас».

Отметим, трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико. Хатчинс эмигрировала в США 15 лет назад, где успешно строила карьеру оператора-постановщика. Пуля, пронзившая Галину в живот, также ранила в плечо режиссера "Ржавчины" Джоэла Соузу.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Напомним, Алек Болдуин выдал деталь о трагедии с украинкой, которая полностью меняет скандальное дело: "Я бы никогда не..."

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