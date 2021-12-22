В полиции раскрыли детали страшного пожара, произошедшего ночью в отельно-ресторанном комплексе на Винничине. На момент инцидента в помещении находилось полсотни детей.

Так, пожар возник около трех часов ночи на верхнем этаже базы отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое Винницкого района, сообщает пресс-служба ГУНП. Огонь охватил шестиэтажное здание и быстро распространился на площади более 800 квадратных метров. Люди прыгали из окон, спасаясь от беды.

Из горящего помещения были эвакуированы около 60 человек, в том числе 54 ребенка. По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений скончалась девушка. Информация о ней устанавливается. Еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Правоохранители начали уголовное производство и выясняют, что стало причиной трагедии.

Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы укротить пламя и полностью его ликвидировать. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пламя полностью охватило крышу комплекса.

"Ужас", "Дело будут тянуть пару лет и никто не сядет и не будет отвечать. Жалко девушку", "Ужасно. Может, кто-нибудь объяснит, почему там так много детей?", - комментируют украинцы.

Напомним, что пожар вспыхнул на базе отдыха с детьми под Винницей, есть раненые и погибший: кадры трагедии

Еще Politeka писала, что пенсионерка не смогла выбраться из огненной ловушки: детали ЧП под Одессой

Также Politeka сообщала, что центр Киева утопает в черном дыму из-за серьезного пожара: кадры с места ЧП