Спасатели получили сообшение о пожаре на ул. Приречной в 21:57, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
На место происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части.
На месте было установлено, что пожар возник в недействующем дебаркадере. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения.
Локализовать пожар спасатели сумели в 22:28, а в 22:44 полностью его ликвидировали.
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На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава.
В результате происшествия были повреждены стены и потолок, старая мебель, вещи.
Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители, ведется следствие.
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