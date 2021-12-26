Пожар вспыхнул на столичной Оболони поздно вечером в субботу, 25 декабря.

Спасатели получили сообшение о пожаре на ул. Приречной в 21:57, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

На место происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте было установлено, что пожар возник в недействующем дебаркадере. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения.

Локализовать пожар спасатели сумели в 22:28, а в 22:44 полностью его ликвидировали.

На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава.

В результате происшествия были повреждены стены и потолок, старая мебель, вещи.

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители, ведется следствие.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, огонь охватил все здание: видео с места ЧП

Как сообщала Politeka, пожар в отеле с детьми, количество жертв увеличилось: "Медики сделали все возможно, но..."

Также Politeka писала, что мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег