43-летний мужчина, который во время пожары в шестиэтажном доме базы отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое Винницкого района выпрыгнул с последнего этажа, чтобы спастись, умер в больнице. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.
Так, сообщается, что у мужчины были сильные ожоги и сложная политравма с повреждением костного мозга, черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Он находился в реанимации, его прооперировали. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь, но состояние пострадавшего было тяжелым и нестабильным и его сердце остановилось.
Напомним, что на базе отдыха загорелась крыша и огонь быстро распространился на площади более 800 квадратных метров. Спасатели эвакуировали почти 60 человек, из которых 54 ребенка.
Чтобы спастись три человека выпрыгнули из окна шестого этажа. Одна девушка скончалась на месте от полученных травм, а 19-летнюю девушку и 43-летнего мужчину госпитализировали. Последний, как уже отмечалось, скончался в больнице.
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В деле разбирается полиция.
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