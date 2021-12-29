В Донецкой области 28 декабря был обнаружен мертвым старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

На место происшествия выехали прокурор, следователи полиции, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из штатного оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Кроме того, полицейские рассматривают также несколько других версий, среди которых - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.



Стоит отметить, что американские ученые провели исследование и выяснили, что наибольший риск совершить самоубийство наблюдался у женщин, военных врачей, людей с тревожными расстройствами, а также у солдат, у которых одновременно с суицидальными мыслями выявляли расстройство сна.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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