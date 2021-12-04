У Польщі українець влаштував заворушення прямо на автобусній зупинці, а пізніше помер за невстановлених обставин відразу після затримання місцевими поліцейськими.

Загадковий інцидент стався в польському місті Скерневіц ввечері 3 грудня, повідомляє місцеве видання Wirtualna Polska.

За версією правоохоронців, вони отримали повідомлення про агресивного чоловіка, який з палицею в руках влаштував свавілля поруч з одним з магазинів. Він вдарив жінку на розташованій поруч автобусній зупинці, і погрожував іншим перехожим.

Люди викликали поліцію, а тим часом вирішили самостійно затримати хулігана своїми силами до приїзду правоохоронців. У затриманні чоловіка брали участь троє перехожих.

Прибулі на місце поліцейські забрали чоловіка, якого утримували перехожі, і наділи на нього наручники. Підкреслюється, що до нього не застосовували фізичної сили.

Однак, відразу після арешту чоловік відчув нездужання: йому стало важко дихати, а потім він втратив свідомість. Прибула на місце бригада "швидкої допомоги" спробувала відкачати українця, проте врятувати його не вдалося: чоловік помер.

Пізніше з'ясувалося, що затриманий був 38-річним українцем. Інші подробиці про його особистість не розкриваються.

Причина його смерті поки залишається невідомою. Найближчим часом має пройти розтин, який зможе показати, чи перебував українець під впливом заборонених речовин перед смертю. Також поліцейські вивчать відео з камер спостереження і врахують показання свідків.

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