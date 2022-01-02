Відома американська дитяча актриса та психолог Жанін Енн Руз померла на 84 році життя у власному будинку в Лос-Анджелесі від черевної інфекції.

Як повідомляє Politeka.net, американська актриса Жанін Енн Руз померла 31 грудня 2021 року на 85 році життя у власному будинку в кварталі Веллі-Віллідж у місті Лос-Анджелес.

Про її смерть повідомило видання Deadline. Зазначається, що причиною смерті Жанін Енн Руз стала черевна інфекція.

Нагадаємо, що Жанін Енн Руз відома колишня актриса-дитина, яка кар'єру почала у вісім років на радіошоу, але популярною стала у 1946 році, коли зіграла в драмі "Це дивовижне життя" Френка Карпи.

Після кар'єри в кіно акторка вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де була членом Alpha Delta Pi. Пізніше вона працювала юнгіанським психоаналітиком.

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