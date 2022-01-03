Как сообщили в пресс-службе ровенской полиции, ДТП произошло 2 января около 02:45 в городе Ровно. На улице Собороной мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, который несся на большой скорости.
Очевидцами ДТП стали сотрудники полиции, которые патрулировали улицу. Сначала они заметили автомобиль, ехавший на большой скорости, а затем водитель совершил наезд на пешехода.
Примечательно, что после наезда на человека водитель не стал останавливаться, а скрылся с места происшествия.
Патрульные тут же вызвали «скорую», а также передали другим патрулям ориентировку о скрывшемся автомобиле. После прибытия еще одного экипажа на место происшествия правоохранители отправились на поиски нарушителя.
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В последствии водителя удалось задержать. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего.
Также выяснилось, что жертвой ДТП стал 27-летний житель города Костополь. Он был военнослужащим, который был в отпуске.
Украинцы отреагировали на происшествие.
«Молодцы полицейские. Догнали, зафиксировали опьянение - теперь дело за судом», «Это полный капец…Загубил и свою и чужую душу», «На передовую, в окоп!», - пишут люди.
Напомним, остановилось сердце 21-летнего бойца ВСУ, раненного пулей снайпера.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла двух героев за раз, подробности трагедии на Донбассе.
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