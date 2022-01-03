Боец 95-й десантно-штурмовой бригады, житель города Коростень Житомирской области, был 27 декабря ранен пулей снайпера и впал в состояние комы.
Об этом сообщили власти Коростеня.
Врачи Харьковского военного госпиталя не смогли спасти жизнь бойцу, и 1 января 21-летний Игорь Тичина скончался.
Прощание с защитником пройдет на центральной площади Коростеня.
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Ранее сообщалось, что преждевременно ушел из жизни военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
28 декабря умер житель села Высокополье Богодуховского района Харьковской области Андрей Атаманенко, ему было всего 44 года.
Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, прощание с военным пройдет в 13:00 29 декабря в селе Высокополье.
"Старший солдат Андрей Анатольевич Атаманенко проходил военную службу по контракту в зоне ООС, защищал суверенитет и независимость нашего государства", — говорится в сообщении.
Причина смерти не сообщается.
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