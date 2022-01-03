В Харьковской области умер военный, раненый снайпером на Донбассе - появились детали трагедии.

Боец 95-й десантно-штурмовой бригады, житель города Коростень Житомирской области, был 27 декабря ранен пулей снайпера и впал в состояние комы.

Об этом сообщили власти Коростеня.

Врачи Харьковского военного госпиталя не смогли спасти жизнь бойцу, и 1 января 21-летний Игорь Тичина скончался.

Прощание с защитником пройдет на центральной площади Коростеня.

Ранее сообщалось, что преждевременно ушел из жизни военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

28 декабря умер житель села Высокополье Богодуховского района Харьковской области Андрей Атаманенко, ему было всего 44 года.

Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, прощание с военным пройдет в 13:00 29 декабря в селе Высокополье.

"Старший солдат Андрей Анатольевич Атаманенко проходил военную службу по контракту в зоне ООС, защищал суверенитет и независимость нашего государства", — говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

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