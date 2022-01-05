В Казахстане протестующие ворвались в здание мэрии города Алматы - густой черный дым видно издалека.

Так, протестующие врываются в здание администрации через двери и разбитые окна.

На видео, который публикуют в сети участники протеста, слышны звуки ударов, вероятно, протестующие пытаются прорваться в кабинеты.

Захваченная администрация города Алматы горит, также в огне здание прокуратуры.

В сети начала появлятся информация о том, что протестующие открыли огонь по военным. На кадрах силовики в бронежилетах оттаскивают своего раненого коллегу.

Ранее сообщалось, что в городе Алматы и Мангистауской области Казахстана ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 7:00.

Въезд и выезд из Алматы также были ограничены.

Вчера, 4 января, тысячи жителей Казахстана взбунтовались против резкого подорожания сжиженного газа - речь идет о подорожании почти в два раза.

Особенно крупные акции протеста идут в городах Алматы, Нур-Султан, Жанаозен, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент и Кокшетау.

Напомним, газовый бунт обернулся отставкой правительства: что сейчас происходит в Казахстане, где гремели взрывы и жгли авто.

Как сообщала Politeka, украинские морпехи в Одесской области "отбили" захваченный аэродром.

Также Politeka писала, что протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения.