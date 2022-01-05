Так, протестующие врываются в здание администрации через двери и разбитые окна.
На видео, который публикуют в сети участники протеста, слышны звуки ударов, вероятно, протестующие пытаются прорваться в кабинеты.
Захваченная администрация города Алматы горит, также в огне здание прокуратуры.
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В сети начала появлятся информация о том, что протестующие открыли огонь по военным. На кадрах силовики в бронежилетах оттаскивают своего раненого коллегу.
Ранее сообщалось, что в городе Алматы и Мангистауской области Казахстана ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 7:00.
Въезд и выезд из Алматы также были ограничены.
Вчера, 4 января, тысячи жителей Казахстана взбунтовались против резкого подорожания сжиженного газа - речь идет о подорожании почти в два раза.
Особенно крупные акции протеста идут в городах Алматы, Нур-Султан, Жанаозен, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент и Кокшетау.
Напомним, газовый бунт обернулся отставкой правительства: что сейчас происходит в Казахстане, где гремели взрывы и жгли авто.
Как сообщала Politeka, украинские морпехи в Одесской области "отбили" захваченный аэродром.
Также Politeka писала, что протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения.