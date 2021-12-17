Под Верховной Радой Украины начались столкновения протестующих и силовиков.

Причиной начала столкновений, в которых уже есть задержанные, стало желание участников акции протеста перекрыть движение по улице Грушевского и пройтись маршем.

Протестующие ФОПы перекрыли движение автотранспорта, тогда правоохранители заблокировали протестующих, чтобы те не блокировали подходы к Раде.

ФОПы заявляют, что они хотят провести марш по улицам центра столицы и подавали соответствующую заявку, но правоохранители их блокируют.

В СМИ публикуют кадры, на которых видно, как одного из протестующих силовики вынесли на руках

Напомним, ФОПы проводят митинг под Верховной Радой, где сегодня, 17 декабря, состоится внеочередное заседание по требованию 155 нардепов для рассмотрения законопроекта 6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на новый запрет Рады: "Еще немного и запретят дышать".

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