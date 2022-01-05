Президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне масштабных протестов, которые охватили страну и быстро переросли в столкновения с полицией.

Как сообщает информагентство КазТаг в Телеграме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января подписал указ об отставке действующего правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра страны назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Кроме того, повышение стоимости газа отложено на 180 дней. В течение полугода цены на сжиженный газ, бензин и дизель в Казахстане будут регулироваться государством.

Ранее в городе Алматы и Мангистауской области Казахстана ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 7:00. Въезд и выезд из Алматы также были ограничены.

Отметим, что накануне вечером акции протеста в Казахстане перешли в активную фазу. До этого тысячи людей по всей стране несколько дней выступали против резкого подорожания сжиженного газа почти в два раза. Особенно крупные акции протеста прошли в городах Алматы, Нур-Султан, Жанаозен, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент и Кокшетау.

Протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта. После того как силовики применили против участников акции светошумовые гранаты и слезоточивый газ, начались столкновения между протестующими и правоохранителями.

В последствии демонстранты жгли автомобили полиции и прогоняли с улиц военную технику.

По ситуации на утро 5 января ситуация немного успокоилась, однако жители Алматы сообщают о продолжающихся взрывах светошумовых гранат.

Также, по последним данным, демонстранты захватили правительство Алматинской области.

В Алматы протестующие выгоняют силовиков, даже БТРы pic.twitter.com/MHQuV2DdtE — Nikolay Zhigalin (@_ZhN_) January 4, 2022

Напомним, цены на газ заставили людей выйти на улицы, фото.

Как сообщала Politeka, украинские морпехи в Одесской области "отбили" захваченный аэродром.

Также Politeka писала, что протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения.