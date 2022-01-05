Как сообщает информагентство КазТаг в Телеграме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января подписал указ об отставке действующего правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра страны назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Кроме того, повышение стоимости газа отложено на 180 дней. В течение полугода цены на сжиженный газ, бензин и дизель в Казахстане будут регулироваться государством.
Ранее в городе Алматы и Мангистауской области Казахстана ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 7:00. Въезд и выезд из Алматы также были ограничены.
Отметим, что накануне вечером акции протеста в Казахстане перешли в активную фазу. До этого тысячи людей по всей стране несколько дней выступали против резкого подорожания сжиженного газа почти в два раза. Особенно крупные акции протеста прошли в городах Алматы, Нур-Султан, Жанаозен, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент и Кокшетау.
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Протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта. После того как силовики применили против участников акции светошумовые гранаты и слезоточивый газ, начались столкновения между протестующими и правоохранителями.
В последствии демонстранты жгли автомобили полиции и прогоняли с улиц военную технику.
По ситуации на утро 5 января ситуация немного успокоилась, однако жители Алматы сообщают о продолжающихся взрывах светошумовых гранат.
Также, по последним данным, демонстранты захватили правительство Алматинской области.
Напомним, цены на газ заставили людей выйти на улицы, фото.
Как сообщала Politeka, украинские морпехи в Одесской области "отбили" захваченный аэродром.
Также Politeka писала, что протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения.