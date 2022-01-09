Инцидент произошел в субботу, 8 января, на озере Фурнаш на востоке страны. Скала обрушилась на лодки с туристами, утопив не менее двух из них. Погибли по меньшей мере семь человек, еще трое считаются без вести пропавшими. 32 человека получили травмы различной степени тяжести, девять из которых госпитализированы в больницу, передает издание Folha De St. Paolo.
Очевидцы засняли момент обрушения скалы, кадры опубликованы в соцсети. Туристы в этот момент осматривали водопад. На кадрах видно, как от скалы откололась часть и затем рухнула прямо на лодки, подняв огромную волну.
В спасательной операции участвуют порядка 40 человек. Поиски потерпевших прекращались на ночь и продолжились в воскресенье, 9 января.
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Глава округа, где произошел инцидент, Криштиану Силва выразил соболезнования семьям погибшим и подтвердил, что результатом несчастного случая стало падение части скалы.
Отмечается, что в течение последних двух недель в штате Минас-Жерайс шли проливные дожди. Спасатели заявили, что это способствовало обрушению.
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