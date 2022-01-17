Согласно данным спасателей, около 22.10 в Кременчуге произошло ДТП на территории одной из "АЗС". Микроавтобус врезался в емкость с газом (ориентировочно 5 м куб.), в результате чего тут же вспыхнул.
По состоянию на 22.45 наблюдалось открытое горение газового модуля и транспортного средства. Спасатели задействовали водяные стволы для тушения и защиты. Противопожарное водоснабжение находилось в 350 м от места пожара.
"Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет", - уточнили в ГСЧС.
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Изначально в тушении пожара принимали участие 20 спасателей и 5 единиц техники, чуть позднее количество бойцов увеличилось до 28 человек, также прибыли еще три пожарные машины.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что по состоянию на 6 утра 17 января пожар был ликвидирован.
Ранее мы рассказывали о жутком ДТП в Болгарии с туристическим автобусом, который врезался в ограждение и загорелся. В результате трагедии, 46 человек погибли, в том числе 12 детей.
Известно, что авария произошла ночью на трассе София – Благоевград. Македонский туравтобус по непонятным причинам съехал с дороги. Всего в нем на момент инцидента находилось 52 пассажира и водитель. В результате удара с ограждением, заклинило дверь, что только усугубило ситуацию, когда начался пожар.
Напомним, что мужчина облил себя горючим и вспыхнул пламенем посреди перекрестка: видео от очевидцев
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