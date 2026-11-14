Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 15 по 21 листопада обіцяє справжні гойдалки: після потепління до +15° синоптики прогнозують різке похолодання до +9°. Також у двох днях тижня можливі опади.

Тенденцію до нестабільної погоди в регіоні синоптики відзначали ще раніше, і новий тиждень з 15 по 21 листопада в Одеській області підтверджує цю закономірність: після потепління до +15° область чекає різке похолодання до +9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +7° до +15°.

У неділю, 15 листопада, вдень очікується +7°, вночі +3°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, повітря прогріється до +11° вдень, вночі похолодає до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +12°, а вночі до +10°. Небо затягне хмарами, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, температура вдень утримається на позначці +13°, вночі опуститься до +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 19 листопада, вдень очікується +14°, вночі +9°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 20 листопада, область підійде до найтеплішої позначки тижня - вдень +15°, вночі +12°. Малохмарно, проте синоптики попереджають про можливі опади.

У суботу, 21 листопада, повітря різко охолоне - вдень лише +9°, вночі +9°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у п'ятницю, 20 листопада, - до +15°, а найхолодніше - у неділю, 15 листопада, коли вдень лише +7°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади прогнозують двічі - у вівторок, 17 листопада, та у п'ятницю, 20 листопада.

Через різке похолодання наприкінці тижня синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами - у вівторок і п'ятницю - варто взяти з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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