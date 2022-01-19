Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал "SHOT".
Так, 18 января молния ударила самолет, который заходил на посадку в городе Сочи. Как известно, самолет направлялся из Москвы. Воздушное судно "Уральский авиалиний" временно отстранили от работы и отправили на техническое обсуживание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы только начали взлетать, попали в тучу. Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка что-то — странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели", — рассказала автор видео.
После этого самолет приземлился, из пассажиров никто не пострадал.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", Мартыновская в новом образе приворожила Эктора: "Не мог оторвать взгляд..."
Вакцинация для школьников от COVID-19, Минздрав изменил правила: что важно знать родителям
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
Остановилось сердце звезды реалити-шоу "Беременна в 16": "Семья отреклась от несчастной"
Напомним, во время полета в самолет рейсом Екатеринбург - Сочи, на борту которого находилось 175 пассажиров, ударила молния
Лайнер авиакомпании Azur Air был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Инцидент произошел еще в субботу, 25 сентября, но известно о нем стало только сейчас.
Ранее сообщалось, Волочкова с избранником закатила позорный скандал в самолете, кадры задержания: "Мы прилетели, нас арестовали"
Также, на борту российского самолета нашли тело, детали трагедии: "Писал жене, что любит"
Politeka рассказывала, сборную РФ под аплодисменты сняли с самолета, видео: "Вы сегодня не полетите"