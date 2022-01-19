Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи, выяснились подробности происшествия.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал "SHOT".

Так, 18 января молния ударила самолет, который заходил на посадку в городе Сочи. Как известно, самолет направлялся из Москвы. Воздушное судно "Уральский авиалиний" временно отстранили от работы и отправили на техническое обсуживание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы только начали взлетать, попали в тучу. Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка что-то — странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели", — рассказала автор видео.

После этого самолет приземлился, из пассажиров никто не пострадал.

Напомним, во время полета в самолет рейсом Екатеринбург - Сочи, на борту которого находилось 175 пассажиров, ударила молния

Лайнер авиакомпании Azur Air был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Инцидент произошел еще в субботу, 25 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

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