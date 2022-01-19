Об инциденте утром 19 января сообщили многочисленные российские телеграм-каналы, в частности – Mash, который пообщался с балериной. Как стало известно, Волочкова возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах со своим спутником по имени Сергей.
Как рассказали очевидцы, балерина закатила настоящий скандал на борту самолета из-за того, что от нее потребовали соблюдать масочный режим. При этом людям показалось, что она была под воздействием алкоголя.
Сама Волочкова заявила, что проблемы со стюардом возникли у нее после того, как она просто уступила свое место ребенку.
А вот ее спутник поделился другой историей: он утверждает, что балерина просто пила кофе без маски, когда к ней с претензиями подошел стюард. Сергей вступился за свою даму, а когда она так и не надела маску, стюард сообщил, что по прилете их будут встречать полицейские, что и произошло.
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Правоохранители встретили Волочкову и ее спутника в московском аэропорту Шереметьево, сильно разозлив балерину.
«Мы прилетели, нас арестовали», - сообщил на видео Сергей.
«Они идут все за мной как клоуны…Меня просто хотят взять в плен…У меня кальян стоит на столе дома. Все нормально. Нас дома ждет любимый котик», - прокомментировала происходящее сама Волочкова.
Вероятно, теперь балерине грозит штраф за несоблюдение масочного режима.
Напомним, Волочкова похвасталась подарком от нового жениха, фото из спальни.
Как сообщала Politeka, Волочкова растянулась на лестнице в шпагате.
Также Politeka писала, что 45-летняя Анастасия Волочкова показала себя в одной шапке.