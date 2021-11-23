Странная смерть произошла на борту самолета, летевшего из Египта в Самару. Из-за всех перипетий рейс задержали на пять часов.
Стало известно, что один из пассажиров повесился в туалете самолета. Погибшим оказался 48-летний гражданин РФ по имени Александр, пишут российские Телеграм-каналы.
Мужчина один отдыхал в Шарм-эль-Шейхе. По предварительной информации, отпуск прошел благополучно, писал жене, что любит. Трагедия произошла, когда турист возвращался домой.
После того, как борт авиакомпании "Сибирь" начал набирать высоту, мужчина заперся в туалете. Стюардессы заметили пропажу пассажира примерно через 15 минут. Они попытались открыть дверь, но тот чем-то заблокировал щеколду. В итоге другие пассажиры помогли снять ее с петель и увидели тело.
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Александр повесился на ремне от сумки. Врачи, оказавшиеся среди пассажиров, пытались его реанимировать, но тщетно.
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По словам очевидцев, еще во время посадки погибший странно себя вел — разговаривал сам с собой, но выпив воды, успокоился. На родине он работал слесарем. Близкие подтвердили, что у него действительо были проблемы с психикой после несчастного случая в Таиланде.
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