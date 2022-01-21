Мощным взрывом уничтожены сотни домов, по предварительной информации погибли 17 человек, не менее полусотни получили травмы.

Инцидент произошел днем 20 января на западе Ганы. Грузовик, перевозивший взрывчатку для шахты, врезался в мотоцикл, от чего последний загорелся. В результате, взрывчатка сдетонировала. После взрыва осталась большая воронка, передает издание The Guardian.

По словам заместителя генерального директора Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Седжи Саджи Амедону, было разрушено более 500 зданий. Многие из выживших оказались в ловушке под завалами.

#BREAKING

A truck carrying explosive materials has exploded after an accident in southwest #Ghana, destroying buildings in the surrounding area and killing many people, officials & witnesses say. Rescue operations are underway.@IAshutoshsingh1 pic.twitter.com/CKQb0pW1aK — Ashutosh Singh (@IAshutoshsingh1) January 20, 2022

Глава муниципального правительства региона Престеа-Хуни-Вэлли, где произошла трагедия, Исаак Дсамани сообщил местным СМИ, что полиция обнаружила под завалами «около 17 трупов». Также сообщается, что не менее 57 человек доставлены в больницы. Учитывая, что спасательная операция продолжается, количество жертв может еще вырасти.

BREAKING: Truck carrying explosive materials ignites in southwest Ghana, destroying buildings and killing many people pic.twitter.com/7lYgHMvM4Q — BNO News (@BNONews) January 20, 2022

Доктор Джозеф Дарко, работающий в больнице Апиате, сообщил, что к ним доставили пятерых пострадавших, «в том числе пятилетнего ребенка, который находится в опасном для жизни состоянии».

Свидетели рассказали, что один из водителей-участников ДТП пытался предупредить местных жителей, чтобы они убегали после того, как мотоцикл загорелся.

This was before the explosion when the truck was burning. Most of the people around didn't know like they'd have run for their lives. SAD!!!



Apiate, Bogoso. pic.twitter.com/ntV5Crb567 — #GenerationalThinker #Blogger (@KobbyKyei_) January 20, 2022

"Водитель вышел и кричал, что люди должны бежать, - сообщил Дсамани, добавив, что некоторые, наоборот, бросились на место ЧП посмотреть, что произошло, - Минут через 10 все взорвалось".

По словам местных властей, близлежащие больницы и поликлиники были переполнены пострадавшими. Полиция попросила близлежащие деревни открыть свои школы и церкви для размещения жертв.

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