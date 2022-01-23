Дежурный отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области около 11 часов получил сообщение «SOS» в приложении «Спасение в горах». На горной долине Боржава во время спуска группы туристов из 9 человек пятерых из них накрыло лавиной, передает пресс-служба ГСЧС.
"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал из-за попадания в лавину и нуждается в транспортировке", - отмечается в сообщении.
Для помощи привлечены горные спасатели сел Н. Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.
При этом спасатели в очередной раз призывают украинцев не подвергать себя опасности - воздержаться от похода в горы при ухудшения погодных условий.
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До этого на Закарпатье искали 4 лыжников в возрасте от 36 до 24 лет, которые заблудились в районе горы Гимба из-за густого тумана.
"В течение 5 часов горные спасатели проводили поиски и наконец нашли мужчин у подножия горы Гимба и доставили их в село Березники Мукачевского района, где их уже ждали друзья. Состояние здоровья туристов – удовлетворительное", - говорилось в сообщении пресс-службы ГСЧС.
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