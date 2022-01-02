Об этом
По данным спасателей, 2 , 3 и 4 января в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Поэтому в местах, где прогнозируется такое явление, не только кататься - лучше даже не ходить.
Отметим, что снежные лавины в Карпатах могут развивать скорость до 250 километров в час и выжить после нее шансов практически нет.
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По прогнозам синоптиков, после краткосрочного потепления в Украине снова начнет холодать.
Согласно прогнозу синоптиков плюсовая температура будет удерживаться в большинстве регионов страны вплоть до Рождества.
2 января, на большей части территории Украины стоит ожидать 0…+3 градуса по Цельсию. На Западе будет чуть теплее и местам воздух может прогреться до +5…+7 градусов.
Ночью же температура может падать местами до -6 градусов, но по большей части она будет оставаться в пределах 0…-3 градусов.
Ситуация изменится уже с понедельника, когда на Западе и Востоке страны пройдут заметные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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