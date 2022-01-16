15 января жительница Южного Одесской области могла бы отмечать день рождения, но ее попытка покорить самую высокую гору Украины закончилась фатально, сообщает ТСН.
В горы 57-летняя женщина отправилась вместе со своим 34-летним сыном и его 32-летней девушкой Викторией. Когда до вершины горы оставалось 800 метров, туристы решили вернуться назад, но сорвались с уступа.
Спасателей вызвала Виктория. Они быстро обнаружили пострадавших благодаря системе GPS-мониторинга, с которой сейчас работают, хотя туристы были разбросаны друг от друга по склону.
Виктория повредила ключицу, у ее жениха — травма бедра, старшая из женщин скончалась на месте до прибытия спасателей.
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По предварительным выводам полиции, 57-летняя туристка погибла, когда при падении ударилась головой о дерево. Смерть, скорее всего, была мгновенной. В полиции расследуют дело как несчастный случай, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Отмечается, что 15 января в Карпатах были сложные погодные условия, дул сильный порывистый ветер, туристов просили не подниматься в горы ввиду опасности схождения лавин.
В ГСЧС Ивано-Франковской области еще раз призвали не пренебрегать предупреждениями о снеголавинной опасности и о плохих погодных условиях.
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