Появились подробности трагедии в Карпатах, где во время восхождения на Говерлу погибла женщина из Одесской области.

15 января жительница Южного Одесской области могла бы отмечать день рождения, но ее попытка покорить самую высокую гору Украины закончилась фатально, сообщает ТСН.

В горы 57-летняя женщина отправилась вместе со своим 34-летним сыном и его 32-летней девушкой Викторией. Когда до вершины горы оставалось 800 метров, туристы решили вернуться назад, но сорвались с уступа.

Спасателей вызвала Виктория. Они быстро обнаружили пострадавших благодаря системе GPS-мониторинга, с которой сейчас работают, хотя туристы были разбросаны друг от друга по склону.

Виктория повредила ключицу, у ее жениха — травма бедра, старшая из женщин скончалась на месте до прибытия спасателей.

По предварительным выводам полиции, 57-летняя туристка погибла, когда при падении ударилась головой о дерево. Смерть, скорее всего, была мгновенной. В полиции расследуют дело как несчастный случай, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отмечается, что 15 января в Карпатах были сложные погодные условия, дул сильный порывистый ветер, туристов просили не подниматься в горы ввиду опасности схождения лавин.

В ГСЧС Ивано-Франковской области еще раз призвали не пренебрегать предупреждениями о снеголавинной опасности и о плохих погодных условиях.

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