Как передает Politeka.net со ссылкой на molbuk.ua, о чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.
Как стало известно, тело 19-летнего пограничника нашли в Черновицкой области в пятницу, 21 января. На место происшествия сразу же вызвали скорую, которая констатировала смерть мужчины. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения.
Служащие управления пограничного отряда также прибыли на место для выяснения обстоятельств смерти. На данный момент в пресс-службе не стали сообщать детали инцидента. Там отметили, что сообщат подробности позже, когда будет проведено расследование, и если будет дано разрешение следственных органов.
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Известно, что парень был военнослужащим срочной службы. В подразделении его охарактеризовали с положительной стороны.
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