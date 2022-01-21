У Польщі на українку напали прямо на вулиці по дорозі на роботу, жінка загинула під час пограбування.

Дочка вбитої, Ольга, розповіла подробиці страшного інциденту в коментарі виданню berdichev.biz. За словами дівчини, її мати-Надія Яремчук-приїхала в Польщі з Бердичівського району на заробітки. Жінка була різноробочою в невеликому польському місті і не так давно забрала туди і дочку.

18 січня ввечері Надія вирушила на роботу в нічну зміну. По дорозі на неї напав невідомий чоловік. Те, що трапилося зафіксували камери відеоспостереження.

Незнайомець вдарив українку по голові важким предметом, а потім обікрав і зник з місця події. Це сталося в безлюдному місці, тому тіло жінки пролежало на дорозі під дощем до самого ранку, коли його виявили перехожі. Люди викликали поліцію і» швидку", проте НАДІЯ вже була мертва.

Пізніше Ольгу викликали на впізнання тіла матері.

За словами дівчини, після смерті матері вона залишилася одна, адже її батько помер ще багато років тому. Зараз їй потрібні кошти для того, щоб відправити тіло матері в Україну.

Злочинця, який напав на жінку, поки не знайшли.

Нагадаємо, посеред вулиці у Варшаві знайшли українку з немовлям, з'ясувалися подробиці.

Як повідомляла Politeka, життя молодого українця трагічно обірвалося в Росії, невтішна мати просить допомоги.

Також Politeka писала, що блискавка вдарила в літак з пасажирами в Польщі, подробиці НП.