Вже більше тижня, як немає в цьому світі відомої радянської і російської актриси Ольги Шрамко, проте оголошено про це було тільки зараз.

Як пише Politeka.net, актриса померла 13 січня 2022 року у віці 57 років.

Відомо, що Ольга Шрамко довгі роки вела боротьбу з важкою хворобою, проте недуга виявилася сильнішою.

Колеги актриси нзивают її відхід величезною і непоправною втратою.

«Ольга Юріївна Шрамко була справжнім інтелігентом, який вміє ділитися своїми знаннями, слухати і відчувати свого співрозмовника або знаходиться перед нею аудиторію. Вона була надзвичайно чарівною людиною, з якою легко було працювати. Сумуємо і молимося. Царство Небесне!» ,- повідомили її колеги.

Ольга Шрамко почалася знімати в кіно в 1986 році.

Вона була задіяна в таких фільмах, як "Трава зелена","Зойкіна квартира" по Булгакову,"Жінка дня"з Алікою Смєховою, детектив "Кліщ". Останньою екранною роботою Шрамко став найважливіший фільм некрореалізму "Тато, помер Дід Мороз " - культова стрічка Юфіта і Маслова.

Користувачі Мережі висловлюють глибоку скорботу за померлою актрисою.

"Як шкода, що так рано йдуть такі розумні, захоплені і творчі люди! Вічна пам'ять!",

" Яка трагічна новина

Позитивна, чуйна людина, грамотний методист

Співчуття рідним",

"Царство Небесне і вічний спокій новопреставленій Рабі Божій Ользі!",- пишуть в мережі.

Нагадавши, пішла з життя легендарна співачка, яка була королевою свого жанру

Як повідомляла Politeka, відома співачка пішла з життя після того, як навмисне заразилася ковідом.

Також Politeka писала, що молода японська актриса пішла з життя при загадкових обставинах.