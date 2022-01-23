Як пише Politeka.net, актриса померла 13 січня 2022 року у віці 57 років.
Відомо, що Ольга Шрамко довгі роки вела боротьбу з важкою хворобою, проте недуга виявилася сильнішою.
Колеги актриси нзивают її відхід величезною і непоправною втратою.
«Ольга Юріївна Шрамко була справжнім інтелігентом, який вміє ділитися своїми знаннями, слухати і відчувати свого співрозмовника або знаходиться перед нею аудиторію. Вона була надзвичайно чарівною людиною, з якою легко було працювати. Сумуємо і молимося. Царство Небесне!» ,- повідомили її колеги.
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Ольга Шрамко почалася знімати в кіно в 1986 році.
Вона була задіяна в таких фільмах, як "Трава зелена","Зойкіна квартира" по Булгакову,"Жінка дня"з Алікою Смєховою, детектив "Кліщ". Останньою екранною роботою Шрамко став найважливіший фільм некрореалізму "Тато, помер Дід Мороз " - культова стрічка Юфіта і Маслова.
Користувачі Мережі висловлюють глибоку скорботу за померлою актрисою.
"Як шкода, що так рано йдуть такі розумні, захоплені і творчі люди! Вічна пам'ять!",
" Яка трагічна новина
Позитивна, чуйна людина, грамотний методист
Співчуття рідним",
"Царство Небесне і вічний спокій новопреставленій Рабі Божій Ользі!",- пишуть в мережі.
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