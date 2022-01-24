Молодой муж расправился со своей женой и ее сестрой спустя всего пару дней после свадьбы, появились подробности случившегося.

Трагедия произошла в селе Мелекес российской Республики Татарстан, передает Телеграм-канал Shot. По данным журналистов, 25-летний местный житель Тимур 20 января женился на 21-летней Софии.

А уже спустя всего два дня после свадьбы мужчина напал на свою молодую супругу в их собственном доме. Тимур зарезал Софию и ее 18-летнюю сестру Сабрину, после чего сбежал с места происшествия.

Сообщается, что молодой человек отправился в город Набережные Челны, расположенный неподалеку от его села. Около пяти часов утра он решил заказать сеанс массажа, однако расплачиваться с девушкой-массажистской не стал. Позже она рассказала, что мужчина избил ее до потери сознания, а затем изнасиловал.

Местные полицейские обнаружили Тимура только спустя несколько часов, однако к тому времени он был уже мертв. Мужчину нашли застреленным в собственном автомобиле, брошенном прямо на трассе. Отмечается, что он свел счеты с жизнью при помощи ружья.

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