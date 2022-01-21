Выяснилось новые детали убийства 11-летнего Максима Самофалова, тело которого нашли аж через пять месяцев после исчезновения закопанным в погребе.

Прессофицер полиции Запорожской области Елена Лебединская пообщалась с журналистами "Фактов" и рассказала новые детали трагедии с 11-летним Максимом Самофаловым, тело которого нашли через пять месяцев после исчезновения закопанным в погребе.

Сейчас в убийстве подозревают двух мужчин 1976 и 1996 годов рождения, один из которых уже отсидел девять лет за изнасилование. Их задержали правоохранители подразделения КОРД в одной из квартир в Запорожье.

По словам Елены Лебединской, мальчик мог знать своих убийц и добровольно поехать с ними в село Радивоновка, его время от времени видели в компании этих мужчин. По данным, Максим больше времени жил с бабушкой, а потом его отдали в интернат в деревне Терпіння, откуда тот часто убегал, а чтобы выжить подрабатывал у местных жителей.

Елена Лебединская отметила, что Максим мог жить в подвале бабушки одного из подозреваемых добровольно, скрываясь, чтобы снова не попасть в интернат. Также пока нет никакой информации, осуществляли ли над ним сексуальное надругательство, ведь тело пролежало в земле довольно долго и установить это будет трудно.

Заметим, что мужчины признались в еще одном убийстве. Они похитили и убили 48-летнюю женщину, а чтобы "замести следы" выбросили тело в реку.

В группе Akimovka Online в Facebook местные жители начали вспоминать о других злодеяниях подозреваемых и прокомментировали ситуацию, передает "РБК-Украина".

"Я полностью согласна, на сегодня все знакомые звонят и говорят: видели, постоянно болтался по Акимовке, но жалели и не сообщали, вот к чему приводит ненужная жалость, мне очень жаль, что этот ребенок не видела ни любви, ни человечности в этом мире..."- написала жительница Акимовки Ольга Назарова.

Ранее Politeka сообщала, что ребенка заманили в дом и жестоко поиздевались над ним: тушили об него сигареты и заставили есть окурки.

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