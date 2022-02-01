Полиции удалось разыскать извергов, им сообщили о подозрении в совершении преступлений, передает Департамент уголовного розыска.
11-летний Максим Самофалов, воспитанник школы-интерната, часто убегал из дома, но всегда возвращался. В последний раз ребенок исчез в сентябре прошлого года. Его тело обнаружили в погребе на территории частного дома в пгт Акимовка.
"Нелюди закрыли ребенка в подвале, удерживали его там долгое время, наносили телесные повреждения, а когда он скончался, закопали на указанном месте и залили бетоном", - говорится в сообщении правоохранителей.
В Сети появились кадры погреба, где душегубы держали мальчика.
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Двух подозреваемых 1976 и 1996 годов рождения задержали. Старший из них ранее 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений.
Во время следственных мероприятий, один из подозреваемых признался в еще одном убийстве - 48-летней женщины, пропавшей приблизительно в тех же числах, что и Максим Самофалов. В этот раз изверги выбросили тело убитой в реку, привязав к рукам и ногам шлакоблоки. А одежду и личные вещи жертвы сожгли.
Подозреваемым инкриминируют статьи УК Украины 115 и 146 (умышленное убийстве и похищение человека соответственно).
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