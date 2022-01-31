Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на телеграмм-канал "360tv".
28 января в Ташкентском зоопарке приблизительно в 12 часов дня мать бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. На кадрах видно, что женщинa сначала держала малышку за оградой, а потом скинула её с высоты почти 5 метров. Хищник по имени Зузу сразу побежал к девочке, обнюхал её, однако не тронул.
Работники зоопaрка изнутри начали завлекать медведя и закрыли его. После этого, работники спустились в вольер и зaбрали девочку. Женщина взяла свои вещи и спокойно наблюдала за происходящим.
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Сотрудники зоопарка сразу передали малышку медикам. Оказалось, что у девочки черепо-мозговая травма, сотрясение мозгa.
На женщину завели уголовное дело о покушении на убийство. В Министерстве по делам семьи Узбекистана сообщили, что мaть девочки это сделала из-за депрессии после отъезда мужа.
А зоопарк взял на себя все расходы по лечению трехлетней девочки.
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