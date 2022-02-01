Инцидент произошел 19 января в Ленинградской области в России. 40-летняя женщина на глазах у мужа и детей прыгнула в прорубь и исчезла. Предположительно, она не смогла выплыть на поверхность из-за судороги. Тем временем, от проруби ее унесло сильным течением.
28 января тело Тупоршиной нашли почти в километре от того места, где она прыгнула в воду. Среди близких женщины было не мало тех, кто надеялся, что она все-таки смогла выжить, несмотря на печальные прогнозы, пишет "СтарХит".
Увы, чуда не случилось. Ее тело нашли недалеко от Рождественского моста на реке Оредеж.
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Сейчас друзья поддерживают семью Анны, с детьми работают психологи. Ее сын только недавно пошел на плавание, теперь неизвестно, сможет ли он вообще подойти к воде, переживают в ее окружении. Кроме того, тревогу вызывает муж, который "совсем расклеился". За детьми сейчас присматривает мама Анны.
Коллеги Тупоршиной, работавшей в юридической сфере, задаются вопросом, почему купель не была оборудована должным образом (ни сеткой, ни спуском в воду).
"Больше всего жаль ее детей, на глазах у которых все произошло...", - говорят они.
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