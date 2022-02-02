В России судно с моряками на борту ушло под воду за считанные минуты в порту во время разгрузки, появились подробности случившегося.

Инцидент произошел в среду, 2 февраля, в порту российского поселка Зарубино в Приморье, сообщает Телеграм-канал Shot. Краболовное судно «Акванавт» вернулось в порт из рейса и начало разгружаться. В процессе плавучее средство неожиданно пошло ко дну.

В момент ЧП на борту находился экипаж судна в составе 15 человек. В сети появились кадры затопления «Акванавта», на которых можно увидеть, как моряки спасались с тонущего судна.

«Трюм закрывайте! Бегом! Уходим!», - кричали моряки.

Однако, спастись удалось не всем: старший механик не успел выбраться из машинного отделения и позже был найден уже мертвым. Отмечается, что капитан со своим помощником до последнего ныряли в попытках спасти механика, но им это так и не удалось.

После инцидента в больницу доставили капитана плавучего средства, у которого зафиксировали переохлаждение и нервный срыв. Мужчина находится в шоковом состоянии.

Отмечается, что судно затонуло всего за несколько минут. Причины случившегося еще предстоит выяснить.

Напомним, судно с людьми затонуло, десятки погибших и только трое выживших.

Как сообщала Politeka, судно с пассажирами пошло ко дну, утонуло 64 человека.

Также Politeka писала, что туристическое судно затонуло, на борту находилось 17 пассажиров.