В Киеве обменника неподалеку от главного управления СБУ произошла стрельба - появились подробности происшествия.

Так, в Киеве на Владимирской произошла стрельба, по итогам которой задержали 14 человек.

Исходя из видео, которые появились в сети, видно, как вооруженный человек угрожает другим учасникам конфликта - судя по кадрам, их было около десяти человек.

Среди них была женщина, которая помогла встать упавшему на землю мужчине.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам правоохранителей, во время конфликта пострадало 2 человека, 14 человек задержали.

Полное видео стрельбы возле обменника в центре Киева можно увидеть здесь.

К слову, в этом же месте в центре Киева 25 января произошла перестрелка.

Согласно сообщению, возле главного управления СБУ неизвестные с автоматами напали на активистов общественной организации.

По предварительной информации, активисты пытались разместить наклейки на пункт обмена валют. В этот момент к пункту обмена подъехало авто инкассаторов. И инкассатор воспринял происходящее как нападение на обменник. И в процессе конфликта начал стрелять в воздух.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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