Так, в Киеве на Владимирской произошла стрельба, по итогам которой задержали 14 человек.
Исходя из видео, которые появились в сети, видно, как вооруженный человек угрожает другим учасникам конфликта - судя по кадрам, их было около десяти человек.
Среди них была женщина, которая помогла встать упавшему на землю мужчине.
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Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа.
По словам правоохранителей, во время конфликта пострадало 2 человека, 14 человек задержали.
Полное видео стрельбы возле обменника в центре Киева можно увидеть здесь.
К слову, в этом же месте в центре Киева 25 января произошла перестрелка.
Согласно сообщению, возле главного управления СБУ неизвестные с автоматами напали на активистов общественной организации.
По предварительной информации, активисты пытались разместить наклейки на пункт обмена валют. В этот момент к пункту обмена подъехало авто инкассаторов. И инкассатор воспринял происходящее как нападение на обменник. И в процессе конфликта начал стрелять в воздух.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем: "Имел при себе несколько винтовок"
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