Нефтедобывающее судно взорвалось у побережья Нигерии, что вполне может стать вторым крупным ударом по окружающей среде в стране за три месяца.

Судно Trinity Spirit, способное хранить около 2 миллионов баррелей нефти, взорвалось рано утром в среду, говорится в заявлении Shebah Exploration & Production Co., у которой это судно находится в аренде, пишет The Cable.

Судно Trinity Spirit предназначенное для производства, хранения и разгрузки расположено на терминале Укпокити, около Экскравоса, юго-запад Варри, штат Дельта.

В Сети появились кадры с места происшествия, на котрых видно, что все в огне, черный дым до небес.

VIDEO: SEPCOL’s oil production vessel explodes in Niger Delta pic.twitter.com/5X37nbXXVU — TheCable (@thecableng) February 3, 2022

Главный исполнительный директор Shebah Exploration and Production Company Ltd сказал, что 10 членов экипажа находились на борту объекта, когда произошел инцидент.

«В настоящее время нет сообщений о погибших, но мы можем подтвердить, что до инцидента на борту судна находились десять членов экипажа», - сказал он.

SEPCOL confirm the FPSO Trinity Spirit has exploded off the coast of #Nigeria this morning, 10 reportedly killed. pic.twitter.com/bqe3bZPzQf — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 3, 2022

Причина взрыва в настоящее время расследуется.

Trinity Spirit служит основным производственным объектом для блока. Месторождение Укпокити было открыто в 1993 году, лицензия была преобразована в аренду на добычу нефти (OML) 108 в 1996 году.

Судно Triniti Spirit принадлежит компании SEPCOL, которая принадлежит комбинации нигерийских и зарубежных юридических лиц, включая Abbeycourt Trading Company Limited (ATCO), Abbeycourt Petroleum Company Limited и Allenne Limited.

Напомним, российское судно ушло под воду за считанные минуты, спаслись не все: "Бегом, уходим"

Как сообщала Politeka, тело моряка нашли на судне, которое вышло из Одесской области: первые детали трагедии

Также Politeka писала, что судно с людьми затонуло, десятки погибших и только трое выживших: фото с места трагедии