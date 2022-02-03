Судно Trinity Spirit, способное хранить около 2 миллионов баррелей нефти, взорвалось рано утром в среду, говорится в заявлении Shebah Exploration & Production Co., у которой это судно находится в аренде, пишет The Cable.
Судно Trinity Spirit предназначенное для производства, хранения и разгрузки расположено на терминале Укпокити, около Экскравоса, юго-запад Варри, штат Дельта.
В Сети появились кадры с места происшествия, на котрых видно, что все в огне, черный дым до небес.
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Главный исполнительный директор Shebah Exploration and Production Company Ltd сказал, что 10 членов экипажа находились на борту объекта, когда произошел инцидент.
«В настоящее время нет сообщений о погибших, но мы можем подтвердить, что до инцидента на борту судна находились десять членов экипажа», - сказал он.
Причина взрыва в настоящее время расследуется.
Trinity Spirit служит основным производственным объектом для блока. Месторождение Укпокити было открыто в 1993 году, лицензия была преобразована в аренду на добычу нефти (OML) 108 в 1996 году.
Судно Triniti Spirit принадлежит компании SEPCOL, которая принадлежит комбинации нигерийских и зарубежных юридических лиц, включая Abbeycourt Trading Company Limited (ATCO), Abbeycourt Petroleum Company Limited и Allenne Limited.
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