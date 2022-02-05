Самолет с туристами потерпел крушение во время экскурсии в Перу, появились подробности о погибших и кадры с места трагедии.

ЧП с самолетом произошло в Перу в пятницу, 4 февраля, передает The Guardian. Легкомоторный самолет с туристами вылетел на экскурсию в пустыне Наска рухнул неподалеку от аэродрома Мария Райхе в одноименном городе.

После удара о землю воздушное средство загорелось. Прибывшим на место трагедии спасателям пришлось тушить обломки самолета.

В результате трагедии погибли все семь человек, которые находились на борту самолета. Среди них были двое местных пилотов, три туриста из Нидерландов и два туриста из Чили. Об этом рассказали в туристической компании Aero Santos.

Причина падения самолета не раскрывается.

Стало известно, что туристы направлялись на экскурсию по линиям Наски – известной достопримечательности в одноименной пустыне, которая входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что на днях самолет компании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за урагана. Ветер чуть не развернул самолет, опасно наклонив его нос. Однако, пилоту удалось посадить летательное средство.

At least 7 killed after small plane carrying tourists from Chile and Netherlands crashes in Peru's desert while on its way for a tour to Nazca lines pic.twitter.com/KVVpYIkQDh — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 5, 2022

Напомним, пассажир заметил лишний предмет на крыле самолета рейса Одесса- Стамбул.

Как сообщала Politeka, украинка вытащила с того света туристку в самолете.

Также Politeka писала, что ураган испытал на прочность самолет с сотнями пассажиров, кадры до мурашек.