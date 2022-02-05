ЧП с самолетом произошло в Перу в пятницу, 4 февраля, передает The Guardian. Легкомоторный самолет с туристами вылетел на экскурсию в пустыне Наска рухнул неподалеку от аэродрома Мария Райхе в одноименном городе.
После удара о землю воздушное средство загорелось. Прибывшим на место трагедии спасателям пришлось тушить обломки самолета.
В результате трагедии погибли все семь человек, которые находились на борту самолета. Среди них были двое местных пилотов, три туриста из Нидерландов и два туриста из Чили. Об этом рассказали в туристической компании Aero Santos.
Причина падения самолета не раскрывается.
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Стало известно, что туристы направлялись на экскурсию по линиям Наски – известной достопримечательности в одноименной пустыне, которая входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отметим, что на днях самолет компании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за урагана. Ветер чуть не развернул самолет, опасно наклонив его нос. Однако, пилоту удалось посадить летательное средство.
Напомним, пассажир заметил лишний предмет на крыле самолета рейса Одесса- Стамбул.
Как сообщала Politeka, украинка вытащила с того света туристку в самолете.
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