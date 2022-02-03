ЧП произошло на борту самолета, следовавшем из Египта в Украину - одной из пассажирок стало плохо. Жительница Винницкой области Оксана Крылова не растерялась и спасла жизнь туристки в самолете.
Об этом женщина рассказала изданию "Винница.info".
Оксана вместе с другими пассажирами возвращалась домой, спустя полчаса после того как самолет взлетел одной пассажирке лет 45-50 стало плохо. Она несколько раз упала в обморок.
На борту не оказалось медиков, а Оксана - волонтер "Красного креста", которая имеет 12-летний стаж и международные сертификаты. Поэтому женщина взяла на себя ответственность и принялась оказывать медицинскую помощь. Когда она подошла к пассажирке, стюардесса уже дала пострадавшей бортовую кислородную маску, однако пульса у нее не было.
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Чтобы стабилизировать температуру тела пассажирки, Оксана быстро принялась снимать с женщины синтетические носки, браслеты, сняла маску и умыла холодной водой.
"Когда она немного пришла в себя, то сказала, что имеет гипотонию. Мы ей дали "Цитрамон". Затем, чтобы разгрузить организм, в проходе из курток сделали подстилку, положили под голову подушку. Так она пролежала некоторое время", — рассказала Крылова.
После того как женщина пришла в себя, она поблагодарила Оксану за спасение. По прилету в аэропорт "Борисполь" персонал во главе с командиром рейса также вышли поблагодарить Оксану и передали ей две пачки сока. На счету Оксаны уже около семи десятков случаев, когда она помогла незнакомцам.
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