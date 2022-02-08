Ночью 7 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от 43-летнего киевлянина о том, что на улице Приречной в Оболонском районе он случайно ранил свою девушку, с которой проживал, передает пресс-служба полиции Киева.
На месте происшествия правоохранители установили, что подозреваемый и его гражданская жена выпивали, в результате чего решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове пострадавшей травматический пистолет и выстрелил в затылок.
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Полицейский задержали подозреваемого, следствие продолжается.
Ранее мы рассказывали, что травматический пистолет, из которого был сделан фатальный выстрел, по словам соседей, достался мужчине в наследство после смерти отца. Со своей гражданской женой они были в отношениях около трех лет.
Украинцы обсуждают в Сети случившееся:
"Какое баловство с оружием, надо украинцам показать, кто держит оружие дома, что это не игрушки, тем более со спиртом! Очень жаль погибшую. Родственники, примите мои соболезнования, а рембо пусть на зоне подумает как обращаться с оружием"
"Ужас"
"Дуралей"
Напомним, что "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии
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