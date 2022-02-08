Впечатляющие кадры показали в Сети - в Германии подорвали автомобильный мост Ринсдорф длиной более 500 метров и высотой более 70 метров.

Этот мост стал самым высоким, который когда-либо подрывали в Германии. Ему было 55 лет и его "утилизировали", как непригодный, передает издание DW.

Мост находился недалеко от города Зиген в Северном Рейн-Вестфалии. Для его подрыва немецкие инженеры использовали 120 кг взрывчатки. За процессом наблюдало много зрителей. В Сети появились эпичные кадры.

"После того, как эксперт по сносу Михаэль Шнайдер дал сигнал ко взрыву, 16 опор моста прогнулись, и дорожное покрытие рухнуло на землю", - сообщает издание.

Обломки упали на специальное покрытие, и все было организовано таким образом, чтобы не повредился рядом стоящий новый мост, который открыли в декабре 2021-го.

Отмечается, что на сегодня в Северном Рейне-Вестфалии в срочной замене нуждаются еще 60 автомобильных мостов, которые устарели.

Публика с энтузизазмом обсуждает событие:

"У Германии проблемы с мостами, большинство из них находятся в аварийном состоянии до такой степени, что задача их восстановления практически невозможна"

"Это было просто. Удивительно, что барахло простояло так долго"

"Впечатляет, но это должен был быть другой мост!"

"Я здесь живу, и это было очень увлекательно"

"Я столько раз проезжал по этому мосту по дороге в Гиссен. Страшный мост на самом деле"

"Тот старый мост стоил денег!"

"А ведь у немцев есть богатая история бомбежек мостов 😂"

"Выглядит так, будто кто-то врезался в него на самолете"

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