В российском поселке крыша школы обрушилась из-за накопившегося снега, в сети появились кадры с места ЧП.

Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, в поселке Ашукино в Подмосковье, сообщает Телеграм-канал Shot.

ЧП произошло в актовом зале школы. Судя по появившимся в сети кадрам с коптера, крыша над помещением обвалилась полностью. Общая площадь обрушения составила 700 квадратных метров.

К счастью, на момент ЧП детей в актовом зале не было, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения всех учеников (более 600 человек) эвакуировали из здания. К месту происшествия прибыли спасатели.

По факту ЧП областная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, крыша не выдержала накопившегося на ней снега.

Ранее сообщалось, что в студенческом общежитии харьковского политехнического университета произошел пожар. Все началось с того, что в одной из комнаты загорелась кровать. В результате пожарным пришлось эвакуировать шестерых обитателей общежития.

Предполагается, что причиной возгорание стало замыкание проводки.

Напомним, пожар вспыхнул в студенческом общежитии, названа причина.

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