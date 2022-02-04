Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, в поселке Ашукино в Подмосковье, сообщает Телеграм-канал Shot.
ЧП произошло в актовом зале школы. Судя по появившимся в сети кадрам с коптера, крыша над помещением обвалилась полностью. Общая площадь обрушения составила 700 квадратных метров.
К счастью, на момент ЧП детей в актовом зале не было, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения всех учеников (более 600 человек) эвакуировали из здания. К месту происшествия прибыли спасатели.
По факту ЧП областная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, крыша не выдержала накопившегося на ней снега.
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Ранее сообщалось, что в студенческом общежитии харьковского политехнического университета произошел пожар. Все началось с того, что в одной из комнаты загорелась кровать. В результате пожарным пришлось эвакуировать шестерых обитателей общежития.
Предполагается, что причиной возгорание стало замыкание проводки.
Напомним, пожар вспыхнул в студенческом общежитии, названа причина.
Как сообщала Politeka, в Кривом Роге пугают взрывами в школах, полиция ведет проверку, появились подробности.
Также Politeka писала, что учеников расстреляли прямо под школой, появились кадры и подробности.