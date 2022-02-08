Военный комиссар решил "закрыть глаза" на нарушения, и попался на взятке.

В одном из городов Украины правоохранители "словили на горячем" военкома

О том, что в понедельник, 7-го февраля, государственного служащего, работающего в "Полтавском объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки", задержали во время получении немалой суммы денег, которые в качестве взятки ему предложил руководитель одного из частных предприятий, информируют на официальной странице ГУ Национальной полиции Украины в Полтавской области .

В частности, военный комиссар вымогал 10 000 гривен у предпринимателя, предложив тому избежать административной ответственности из-за результатов инспекции, проведенной областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки, напрямую касающейся степени подготовленности предприятия на случай объявления мобилизации.

В том случае, если бы руководитель частного предприятия не заплатил указанные средства, на него был бы составлен протокол где было бы указано, что данный объект не отвечает или частично не согласуется с уровнем готовности в случае мобилизации.

В момент получения взятки, военком, имеющий звание полковника, и был задержан, и сейчас решается вопрос относительно уведомления госслужащего о подозрении по части 3-й статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". За подобное нарушение в законодательстве предусматривается от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

Также, по словам спикера областного управления СБУ, Инны Усовой, вышеуказанная проверка затронула все уровни готовности предприятия на случай мобилизации:

"При проведении проверок угрожал тем(военком), что составит протокол с указанием, что предприятие не отвечает или частично не соответствует уровню готовности в случае мобилизации", – уведомляет Инна Усова.

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