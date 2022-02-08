Россиянка родила ребенка в канализации, а муж просто стоял у люка.

В одном из городов России, женщина предпочла родить ребенка в экстремальных условиях.

О том, какими сюрреалистическими событиями запомнится жительнице Дзержинска рождение второго своего ребенка, показали и рассказали в Telegram-канале " SHOT ".

В частности, муж россиянки, по весьма своеобразным причинам, почему-то решил не вызывать бригаду "скорой медицинской помощи", из-за чего беременная женщина спустилась в канализационный коллектор, прихватив с собой 2-летнего ребенка, пренебрегая тем, что роды пройдут на глазах у несовершеннолетнего. Кроме того, удивление вызывает и то, что все это продолжительное время, отец попросту прождал на улице, никак не реагирую на болезненный процесс деторождения своей супруги.

Впрочем, закончилось все относительно благополучно: из канализационного люка 37-летняя мать, вместе с пополнением, включая второго ребенка, была извлечена специалистами-спасателями, после чего женщину направили на госпитализацию в больницу, а счастливого отца - в отдел полиции. На данный момент молодая мать находится в удовлетворительном состоянии, а малыш, увы, в реаниматологическом отделении.

Причина такого достаточно нелогичного поступка, который, вероятно, отразится на здоровье как роженицы, так и младенца в будущем - пару до этого выгнали из жилья, после чего у возлюбленной и были спровоцированы преждевременные роды.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что национальный гвардеец, выживший после трагедии в Днепре, рассказал что привело к расстрелу военнослужащих.

Также ранее мы информировали о том, что в столице Украины, неадекватный парень выстрелил в голову своей девушке, подробности.

А до этого наш портал сообщали о том, по каким причинам у украинских водителей могут конфисковать автотранспортное средство.