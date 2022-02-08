Есть жертвы вследствие возгорания частного домовладения в населенном пункте, расположенном в Донецкой области

О том, что из-за пожара в частном доме, зафиксированного в городе областного значения, Покровске, во вторник, 8-го февраля, погибло трое украинцев, включая двух несовершеннолетних, информирует Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как стало известно, огонь охватил частный дом, находящийся по улице Руднева, 58, в ночь на этот вторник, в 2 часа 32 минуты. После проведения тушения очагов возгорания и тщательного изучения частично сгоревшей постройки, специалистами-спасателями были обнаружены тела 3-х погибших: мужчины 1987-го года рождения, а также девочки и мальчика, 2020-го и 2009-го годов рождения соответственно.

Помимо этого, из-за пожара еще и пострадала украинка, 1980-го года рождения, которую успели экстренно госпитализировать, своевременно направив в отделение хирургии Покровской центральной районной больницы.

Отметим, что спасатели достаточно быстро погасили пожар: локализация пламени завершилась чуть более, чем за час - в 3 часа 44 минуты утра, а полная ликвидация - в 4 часа 17 минут утра. На данный момент основная версия трагического инцидента - несоблюдение норм пожарной безопасности при использовании дровяной печи.

Также, в спасательной операции приняли участие 10 человек личного состава плюс 3 единицы спецтехники.

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