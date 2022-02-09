В Тернополе умер 19-летний парень Василий Ромах. Об этом сообщает издание "Тернополяни".

Как стало известно, студент Василий Ромах попал в больницу в тяжелом состоянии. До этого он находился во Львовской области, где амбулаторно лечился 10 дней. В больнице он пробыл всего 7, его лечили от пневмонии поскольку тесты на covid-19 были отрицательными. Также, врачи отметили, что после у него зафиксировали 100%-ое поражение легких.

Исследование альвеол при жизни показали, что это всё же был covid-19. В итоге диагностировали идиопатическая пневмония с явлениями фиброза.

"Это настораживает, когда молодые люди, активные в своей жизни, которые не имели сопутствующей патологии, и происходит такой несчастный случай", — высказалась директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Напомним, что 7 февраля 23-летняя киевлянка также не смогла справиться с болезнью covid-19 и умерла.

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