В одном из городов Украины, водитель, находящийся в состоянии опьянения, сбил 2 несовершеннолетних

О том, что в среду, 9-го февраля, в Запорожье, водитель, употребивший наркотические средства, содеял наезд на 2 школьниц, пересекавших проезжую часть на пешеходном переходе, который никак не регулировался, информирует ГУ НП в Запорожской области.

Если подробнее, то трагический инцидент произошел в 5 часов 30 минут вечера: водитель, управляющий автомобилем "ИЖ2717-90", 1992-го года выпуска, перемещался по направлению от проспекта Инженера Преображенского к улице Научный городок, параллельно "ВАЗ-2101".

В этот момент, около остановки общественного транспорта, две школьницы неожиданно решили перейти трассу на нерегулируемом переходе, вследствие чего водитель "ВАЗа" внезапно затормозил, повернув руль в сторону, чтобы избежать наезда на пешеходов, а водитель "ИЖ2717-90" никак не отреагировал на аварийную ситуацию, и продолжил движение, вследствие чего наехал на девочек 2006-го года рождения. У школьниц зафиксировали многочисленные травмы, и направили в ближайшее медицинское учреждение на госпитализацию.

Экипаж патрульной полиции, приехавший на место ДТП, задержал водителя "ИЖ2717-90", и для проверки на состояние опьянения препроводили виновника инцидента в Запорожский областной наркодиспансер, где и был установлен то, что нарушитель употреблял каннабиноиды, то есть попросту покурил "марихуаны".

На данный момент в отношении водителя-нарушителя, открыто уголовное производство в соответствии с частью 2-й статьи 286(о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") "Уголовного кодекса Украины".

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