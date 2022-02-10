Копы разыскивают подозреваемого после того, как ученик получил ножевое ранение, а сотрудник службы безопасности - пулю в ногу, передает издание Associated Press со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По предварительной информации, на парковке школы произошла драка между учениками, в результате которой 14-летний юноша получил ножевое ранение. Охранник, который, видимо, пытался утихомирить дебоширов, получил огнестрельное ранение в ногу, неопасное для жизни.
По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, в то время в школе все еще находились около 100 учеников, которые занимались внеклассными занятиями. Им приказали укрыться на месте, и как только опасность миновала, их смогли забрать родные.
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После стрельбы школа перейдет на дистанционные занятия в течение следующих нескольких дней.
Расположенный неподалеку Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и мероприятия, порекомендовав студентам находиться дома.
Ситуацию прокомментировал мэр города Байрон Браун: «Стрельба в школах происходит слишком часто в этой стране. Мы никогда не думали, что это произойдет здесь, в Буффало».
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