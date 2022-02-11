В Хмельницкой области задержали и осудили серийного вора, только благодаря его завидной постоянности
О том, что в Шепетовке суд вынес приговор украинцу, который более 10 раз, то есть практически регулярно, обкрадывал один и тот же супермаркет, сообщает
Как стало известно из материалов дела, фигурант в течение нескольких месяцев, скрытно выносил из магазина множество товаров, предпочитая не рассчитываться за свои "покупки".
Первые кражи обвиняемый начал совершать еще в августе 2021-го года: поначалу выбор злоумышленника остановился на элитном алкоголе, а позднее пришлось перейти и на продукты питания. Впрочем, все тайное становится явным - очередная попытка выноса неоплаченного товара закончилась неудачей, поскольку мужчину уже приметили охранники, и своевременно вызвали правоохранителей.
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После изучения архива видеозаписей с камер наблюдения, полицейские смогли установить - мужчина частенько посещал этот магазин(не менее 18 краж), незаметно вынося продукты и алкоголь: общая сумма недостачи на торговой точке достигла 10 000 гривен.
В итоге, Шепетовский городской районный суд признал 43-летнего злоумышленника полностью виновным, вследствие чего вынес приговор - 2 года 6 месяцев испытательного срока, а при повторном нарушении, мужчина отправится за решетку на 4 года минимум.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что у украинцев могут конфисковывать дорогие автомобили, если есть неоплаченные штрафы по ПДД.
Также ранее мы информировали о том, что трое малолетних вандалов "отличились" в Приморском парке Черноморска.
А до этого наш портал сообщали о том, что военнослужащий Нацгвардии, совместно с белорусом, планировали убийство в Прикарпатье.