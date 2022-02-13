В одном из кафе во время конфликта произошла стрельба, в результате есть погибшие, правоохранители начали следствие - подробности читайте далее.

Во время выяснения отношений посетители кафе в селе Гранитное (Донецкая область) устроили стрельбу. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП в области.

Инцидент произошел 13 февраля около 00:45. На место прибыли сотрудники спецподразделения КОРД, следователи и медики "скорой". В результате стрельбы погибли два человека, еще двоих с ранениями госпитализировали.

Полицейские задержали двух мужчин, изъяв вещдоки, в том числе оружие.

Сейчас идет следствие по ст. 115 ч.2 п.1,7 (умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Процессуальное руководство следственных действий ведется Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил. Пресс-служба последней дала комментарий событию в Фейсбук.

Так, стрельбу устроили военные ВСУ из закрепленного оружия. В результате погибли военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что стрельбу открыли в центре города: кадры с места событий

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