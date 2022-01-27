Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре - появились новые детали в деле Артема Рябчука.

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре.

Об этом стало известно во время брифинга в Днепре.

Также стало известно, что полиция узнала о стрельбе в 3:45 утра. Были подняты по тревоге все службы и начата спецоперация по поиску стрелка.

В ГБР в свою очередь, возбудило дело по трем статьям: ст.115 (убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов.

Следователи ГБР проверяют психическое состояние стрелка и мотивы.

"Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии, среди них - неуставные отношения. Информация об издевательствах над военнослужащим проверяется", - говорит спикер ГБР.

Прокуратура будет требовать для Рябчука безальтернативное содержание под стражей.

Ранее появились детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.

Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.

Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.