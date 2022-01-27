Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре.
Об этом стало известно во время брифинга в Днепре.
Также стало известно, что полиция узнала о стрельбе в 3:45 утра. Были подняты по тревоге все службы и начата спецоперация по поиску стрелка.
В ГБР в свою очередь, возбудило дело по трем статьям: ст.115 (убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов.
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Следователи ГБР проверяют психическое состояние стрелка и мотивы.
"Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии, среди них - неуставные отношения. Информация об издевательствах над военнослужащим проверяется", - говорит спикер ГБР.
Прокуратура будет требовать для Рябчука безальтернативное содержание под стражей.
Ранее появились детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.
Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.
ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.
Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.
Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.
Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.
А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.