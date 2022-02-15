Так, сообщение на линию "102" поступило около 20 часов от местных жителей, которые рассказали о взрыве бензовоза. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, спасатели и медики, передает пресс-служба ГУНП Полтавской области.

Установлено, что взорвался грузовик с цистерной "МАН". Предварительно, в результате ЧП погиб водитель бензовоза 1975 года рождения.

Пожарные ликвидировали пламя. А правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Ранее мы сообщали о пожаре на АЗС на Полтавщине. Водитель микроавтобуса, в поздний час удирая от полицейских, не справился с управлением и въехал на территорию автозаправки, допустив столкновение с газовым модулем. Последний, как и микроавтобус, вспыхнули мгновенно. Водитель микроавтобуса погиб не месте.

Изначально в тушении пожара принимали участие 20 спасателей и 5 единиц техники, чуть позднее количество бойцов увеличилось до 28 человек, также прибыли еще три пожарные машины. Тушение продолжалось до утра.

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