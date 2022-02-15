Полиция начала следствие по факту дерзкого преступления в стоматологии. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.
В понедельник, 14 февраля, около 18.45 в полицию позвонил врач-стоматолог больницы в городе Яремче (Прикарпатье). По словам медика, в стоматологический кабинет забежал неизвестный и несколько раз выстрелил в пациента. После этого злоумышленник скрылся.
Врач оказал медпомощь, но пострадавший скончался.
На место происшествия прибыли криминалисты, кинологи и следователи. Сейчас идет выяснения всех обстоятельств происшествия идет поиск причастных.
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Правоохранителями введена спецоперация, подключив все оперативные службы и наряды полиции.
По информации сайта КУРС, застреленным оказался криминальный авторитет - Игорь Дутка на прозвище "Сухой". В 2017 году тот уже участвовал в перестрелке и получал ранение грудной клетки с повреждением левого купола диафрагмы, селезенки, поджелудочной железы и желудка.
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